500 Tage vor Beginn der Frauen-EM in England starten die deutschen Fußballerinnen mit dem Länderspiel gegen Belgien (18.00 Uhr) in Aachen in ihr Länderspieljahr. Das Drei-Nationen-Turnier unter Nachbarn ist zugleich der erste Schritt in der Vorbereitung auf die EM 2022 im Mutterland des Fußballs.

DFB-Frauen starten ins Länderspieljahr

Dort will der Rekordeuropameister wieder an seine Erfolgszeiten anknüpfen. "Wir wollen bei der EM um den Titel mitspielen", erklärte Mittelfeldspielerin Sara Däbritz, "daran arbeiten wir." Vor allem das zweite Duell mit den Europameisterinnen aus den Niederlanden am Mittwoch (18.30 Uhr/beide Eurosport) in Venlo wird aufzeigen, wo die verjüngte DFB-Auswahl in ihrer Entwicklung steht.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg möchte hohes Tempo und Spielfreude sehen, wird zur Belastungssteuerung aber auch viel rotieren. Dennoch seien auch die Ergebnisse wichtig: "Wir wollen beide Spiele gewinnen, das ist unser Ziel."

Von einer besonderen Rivalität unter den Nachbarnationen wollte die 53-Jährige indes nicht sprechen. Das Miniturnier unter dem Motto "Three Nations. One Goal" sei vielmehr ein "starkes Zeichen" mit Blick auf die großen gemeinsamen Pläne: Die Verbände aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien wollen gemeinsam die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 ausrichten.

SID