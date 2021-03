Die Fußball-Olympiasiegerin und Ex-Weltmeisterin Annike Krahn (35) und der frühere Profi Christian Timm (42) sollen die neue Frauen-Abteilung des Bundesligisten Borussia Dortmund anschieben. Diese Personalien verkündete der BVB am Sonntag.

BVBs Frauen-Mannschaft wird durch Experten aufgebaut

Beide sollen der Abteilungsleiterin Svenja Schlenker (37) "in beratender Funktion" zur Seite stehen. Timm ist nach Ende seiner Karriere Spielerberater, Krahn derzeit Teammanagerin der U17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Erster Trainer der Mannschaft, die in der Kreisliga starten wird, ist Thomas Sulewski (30), der den Dortmunder Vorort-Klub SV Berghofen vor einem Jahr in die 2. Liga führte.

"Ich finde den Mix cool", sagte Geschäftsführer Carsten Kramer: "Svenja Schlenker hat das bisher top umgesetzt."

SID