Die Bundesliga bleibt in der Fünfjahreswertung der UEFA nach den Achtelfinals in den Europapokalwettbewerben auf Rang vier. Der Rückstand auf die Top drei wuchs nach dem Scheitern von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach weiter an, der Vorsprung auf Verfolger Frankreich beträgt allerdings immer noch 17,703 Punkte. Die vier Startplätze in der Champions League sind damit auf Jahre nicht gefährdet.

Rang vier ist für die Bundesliga nicht gefährdet

Obwohl Deutschland mit Bayern München und Borussia Dortmund nur noch zwei Vereine im Rennen hat, winkt die zweitbeste Saisonbilanz der vergangenen fünf Jahre. An der Spitze der Wertung löste England nach langer Zeit Spanien ab. Die Premier League und La Liga liegen zwar punktemäßig gleichauf, doch wegen der besseren aktuellen Saison steht die englische Eliteliga auf Platz eins.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2020/21 nach den Achtelfinals in den Europapokalwettbewerben (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2022/23):

Land 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Gesamt

1. England 14,357 20,071 22,642 18,571 19,500 95,712

2. Spanien 20,142 19,714 19,571 18,928 17,357 95,712

3. Italien 14,250 17,333 12,642 14,928 15,428 74,581

4. Deutschland 14,571 9,857 15,214 18,714 14,928 73,284

5. Frankreich 14,416 11,500 10,583 11,666 7,416 55,481

6. Portugal 8,083 9,666 10,900 10,300 9,200 48,149

7. Niederlande 9,100 2,900 8,600 9,400 9,000 39,000

8. Russland 9,200 12,600 7,583 4,666 4,333 38,382

9. Belgien 12,500 2,600 7,800 7,600 6,000 36,500

10. Österreich 7,375 9,750 6,200 5,800 6,700 35,825

SID