Der Hallesche FC hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga einen wichtigen Sieg eingefahren. Nach 0:1-Rückstand bezwang der HFC durch zwei späte Tore den KFC Uerdingen noch mit 2:1 (0:0) und kletterte mit 39 Punkten auf den elften Tabellenplatz.

Boyd erzielt in der 92. Minute den Siegtreffer für Halle

Mike Feigenspan hatte die Krefelder in Führung gebracht (61.). Doch Stipe Vucur (89.) und Terrence Boyd (90.+2) drehten in den Schlussminuten noch das Spiel. Uerdingen bleibt als 17. mit 33 Zählern in höchster Abstiegsgefahr.

SID