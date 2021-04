Dynamo Dresden hat im Kampf um die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga die Steilvorlage der Rivalen nicht genutzt. Die Sachsen leisteten sich am 31. Spieltag der 3. Liga beim Schlusslicht SpVgg Unterhaching eine peinliche 0:2 (0:1)-Niederlage und verpassten die Chance, den Vorsprung an der Tabellenspitze auszubauen. Dresden blieb zum dritten Mal in Folge ohne Torerfolg.

Dresden verpasst den Ausbau der Tabellenführung

Trotz des Rückschlags ist Dynamo (59 Punkte) weiter Tabellenführer. Der Vorsprung auf die Verfolger Hansa Rostock und FC Ingolstadt, die am Wochenende ebenfalls gepatzt hatten, beträgt aber nur einen Zähler. Stephan Hain (40.) und Christoph Greger (57., Foulelfmeter) trafen für Unterhaching.

SID