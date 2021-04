Dynamo Dresden darf nach seiner Corona-Quarantäne wieder ins Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga eingreifen. Das Dresdner Gesundheitsamt erlaubte dem Team von Trainer Markus Kauczinski, das sich in der vergangenen Woche nach zwei positiven Corona-Befunden in Isolation begeben hatte, die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings ab Freitag. Das Ost-Duell mit dem Halleschen FC am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) kann demnach wie geplant stattfinden.

Dynamo Dresden kehrt aus der Quarantäne zurück

Die coronabedingt abgesagten Spiele beim KFC Uerdingen und gegen den MSV Duisburg wurden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) neu terminiert: Bereits am kommenden Mittwoch treffen die Sachsen auf Duisburg, das Auswärtsspiel beim KFC in Lotte ist auf den 1. Mai datiert.

In der Tabelle ist Dresden während der Zwangspause auf Platz drei abgerutscht, kann aber bereits mit einem Sieg aus beiden Nachholspielen wieder die Spitzenposition von Hansa Rostock übernehmen.

SID