Online Casinos im Internet mit Instant-Play-Glücksspielen genießen heute riesige Popularität. Online Sportwetten sowie moderne eSport Wetten, wie Fortnite, sind nicht weniger populär.

Was ist der Unterschied zwischen diesen beliebten Formen von Entertainment im Internet? Gibt es auch Gemeinsamkeiten zwischen diesen modernen Internet-Freizeitgestaltungen? Weiter unten finden Sie das Wichtigste zum Thema von Profis kurz und klar zusammengefasst. Bleiben Sie unbedingt dabei.

Die Wahl der Webseite für Spaß und Nervenkitzel ohne Stress

Die Kriterien, welche bei der Suche nach einem seriösen Portal unbedingt berücksichtigt werden sollten, umfassen Banking-Optionen, die Bonusse und Spiele sowie Kundendienst. Wenn mit diesen Testkriterien alles stimmt, bleiben nur wenige Nuancen, über die man sich informieren sollte (seriöse Online Casinos Österreich sind eigentlich nicht kompliziert zu finden, wenn man genau weiß, was man beachten sollte).

Ein weiteres wichtiges Kriterium, welches bei der Suche nach einer seriösen Plattform unbedingt berücksichtigt werden sollte, ist Sicherheit und Schutz, also die offizielle Lizenz. Beispielsweise in der Schweiz ist Gambling heute legal, man muss aber beachten, dass der jeweilige Glücksspielanbieter von einer unabhängigen Regulierungsbehörde lizenziert ist (empfehlenswert ist das Online Spinia Schweiz, ein Anbieter mit Glücksspiellizenz aus Malta).

Das Glücksspiel in Europa

Im Bereich der Glücksspiele gibt es heute keine branchenspezifischen EU-Rechtsvorschriften. Die EU-Länder sind in der Art und Weise, wie sie ihre Glücksspieldienste organisieren, autonom, solange die grundlegenden Freiheiten eingehalten werden, die in dem Vertrag von der Europäischen Union (oder AEUV) festgelegt sind, wie er vom Gerichtshof der EU ausgelegt wird, das Glücksspiel in Europa wird also anders geregelt, wie in der Schweiz oder Großbritannien.

In den meisten EU-Ländern können zumindest einige Glücksspiele im Netz angeboten werden. Einige EU-Länder erlauben sogar alle Glücksspiele im Netz, während von den anderen bestimmte Glücksspielarten, wie Wetten auf Sport und eSport sowie Poker zugelassen werden. In einigen europäischen Ländern gibt es monopolistische Regime für Online-Casino-Spiele. Diese werden von einem staatlich kontrollierten öffentlichen Glücksspielanbieter oder einem privaten Glücksspielbetreiber auf der Grundlage eines ausschließlichen Rechts legal betrieben.

Der Glücksspielstaatsvertrag für Sportwetten und Glücksspiele in Deutschland

Ab dem 1. Juli dieses Jahres wollen die deutschen Gesetzgeber neue Vorschriften für Gambling endlich vervollständigen, indem alle sechzehn Staaten zu einem zwischenstaatlichen Vertrag (dem Glücksspielstaatsvertrag für Sportwetten und Glücksspiele) zusammengebunden werden. Der Vertrag ist eine großartige Nachricht für Sportwetten- und Glücksspielfans, da dadurch derzeitige Verbote von Video-Slot-Spielen und Poker aufgehoben werden.

Aufgrund Notwendigkeit in einer vollständigen Unterstützung deutscher Staaten zur Einführung einer einzigen deutschen Lizenz (wie beispielsweise der schwedischen und englischen) ist der neue Vertrag ein Kompromiss, mit dem versucht wird, die Staaten in Deutschland zu vereinen. Derzeit spielen deutsche Sportwetten- und Glücksspielfans unter einer umfassenden Lizenz, offiziell ausgestattet von der Europäischen Union.

Die Geschichte der Online-Casinos

Die Geschichte des Glücksspiels in Deutschland, also auch des Glücksspiels auf der ganzen Welt, begann Mitte 90er Jahre, als die ersten Internet-Portale für Glücksspielfans präsentiert wurden. Die Casinos in Deutschland und weltweit waren jedoch weit entfernt von den heute dermaßen angesagten Internet-Plattformen.

In den 90er Jahren wurde Microgaming, eines der führenden Entwicklerstudios der Industrie, der Provider, der hochwertige online Glücksspiele, wie Thunderstruck herausgebracht hat. Dieses Entwicklerstudio hat die gesamte Branche mit Jahren stark revolutioniert – der Name von Microgaming steht für online Glücksspiel bestmöglicher Qualität und für innovative Ideen. Tatsächlich ist der Konzern auch heute als das einflussreichste Unternehmen weltweit bekannt. Der Glücksspielkonzern genießt heute große Popularität und einen makellosen Ruf.

Ein weiteres erwähnenswertes Ereignis in der verwirrenden Geschichte der Online-Casinos – die Gründung der Kahnawake Gaming Commission, einer Regulierungsbehörde, in 1996. Heutzutage ist die Kahnawake Gaming Commission, seit über zwei Jahrzehnten im Geschäft, eine der einflussreichsten Behörden, betrieben von einem Mohawk-Indianerstamm.

Die Geschichte der Online-Casinos ist übersät mit Ungenauigkeiten, zum Beispiel weiß keiner, was wirklich zuerst kam, das Kahnawake-Unternehmen oder eine offizielle Glücksspiellizenz.

Die Gründung der Kahnawake-Behörde und Erscheinen von der allerersten Glücksspiellizenz werden verbunden, es ist aber unbekannt, welches Ereignis zuerst kam, dies steht zur Debatte.

Bildquelle: https://unsplash.com/photos/NYpOl-PJDkM

Die Geschichte der Sportwetten

Die Geschichte der Sportwetten in Deutschland, also auch auf der ganzen Welt, begann vor 2.000 Jahren, zum Zeitpunkt, als die Olympischen Spiele von Griechen erfunden wurden. Olympische Spiele in Griechenland sind die früheste Aufzeichnung sportlicher Wettkämpfe – moderne Casinos im Internet erschienen in zwei Jahrtausenden.

Von Griechenland verbreiteten sich die Sportwetten bis ins alte Rom, wo sie legalisiert wurden. Im Gegensatz zu den alten Griechen, setzten die alten Römer auf Gladiatorenkämpfe, und als dieses Sportereignis zum Erliegen gekommen ist, breiteten sich die Sportwetten aus auf ausländische Königreiche.

Später in der Geschichte wurden Wetten in England in Form von Pferderennen sehr populär. Die Engländer verbreiteten Wetten dann auf den Rest der Welt, insbesondere auf die USA, welche diese neue Art des Zeitvertriebs schnell aufnahmen.

Insgesamt haben online Sportwetten weiter zugenommen, insbesondere in Ländern Europas – europäische Länder können heute als der wichtigste Sportwettenmarkt bezeichnet werden. Heutzutage sind online Wetten in Europa und der ganzen Welt für jeden problemlos zugänglich – verfügbar sind Bundesliga Wetten sowie Wetten auf die Premier League, Champions League sowie viele andere Fußballligen und Sportarten.

Bildquelle: https://unsplash.com/photos/Mf23RF8xArY

Der eSport-Markt in der modernen Welt des Entertainment

Der Begriff der eSports steht für eine Welt wettbewerbsfähiger und organisierter Videospiele. Die Konkurrenten verschiedener Teams und Ligen nehmen teil an denselben beliebten Spielen (Fortnite, League of Legends, Dota 2, Warcraft 2, Call of Duty, Overwatch und Counter-Strike), um den anlockenden Preis zu gewinnen, der von den Sponsoren gespendet wird.

Erwähnte Teams und Ligen werden beobachtet von Millionen von Fans auf der ganzen Welt Dank Streaming-Diensten wie Twitch haben Fans die Möglichkeit, dabei zuzuschauen, wie die erfolgreichsten Spieler der Welt des eSports engagiert gegen einander auftreten.

Die eSport Wetten Deutschland bieten Gamblern die Möglichkeit, berühmte eSport-Teams während zahlreicher wichtiger eSport-Veranstaltungen zu unterstützen und mit einer korrekt angewendeten eSport Wetten Strategie fette Geldauszahlungen ohne Stress zu kassieren. Unabhängig davon, ob Neueinsteiger oder Experte, das Angebot der Spiele bietet Unterhaltung für garantiert jedes Budget und Niveau.

Informative eSport Wetten Tipps können jedermann dabei helfen, mehr über diese Form moderner Freizeitgestaltung zu erfahren und sogar selber anzufangen, zu wetten, ganz egal, mithilfe einer speziellen eSport Wetten App per Handy oder Tablet oder von einem Desktop. Unabhängig davon, ob Handy, Tablet oder stationärer Computer, die Auswahl der Spiele befriedigt absolut jeden Geschmack.

Der eSport-Markt in Zahlen

Die eSports, die sich zum Mainstream in den letzten Jahren entwickelt haben, wandelten von einer großen pulsierenden Nische zu einer zentralen Unterhaltungsform auf der ganzen Welt. Der eSport stand für eine Untergruppe der Sportkultur, heutzutage entwickelte sich eSport schnell zum eigenständigen Sektor.

Es wird heute erwartet, dass die gesamte Anzahl der eSport-Zuschauer zwischen 2019 und 2023 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von den mickrigen 9% steigen wird, von lediglich 454 Millionen in 2019 auf fette 646 Millionen in 2023, wie der Insider Intelligence erklärt hat. Die Anzahl der eSport-Zuschauer kann sich also in nur sechs kurzen Jahren nahezu verdoppeln (die eSport-Studie für Europa hat gezeigt, dass 2017 mit eSports bereits Umsätze von geschätzt erstaunlichen 240 Millionen Euro erzielt wurden, und das mit nur 335 Millionen von Fans, welche Umsätze können also in 2023 erzielt werden?).

Bildquelle: https://unsplash.com/photos/DrL-cwqD6tM

Die Unterschiede zwischen Sport- und eSport-Wetten sowie Glücksspielen

Der Hauptunterschied zwischen einem Sportwetten Casino und einem online Spielportal besteht darin, dass Ergebnisse von Sport- und eSport-Events nicht beeinflusst werden können. Ganz egal, ob Fussball Wetten oder Basketball Wetten, Handball Wetten, Eishockey Wetten oder Echtgeldwetten auf Pferderennen, das Ergebnis kann nur von den echten Teilnehmern, also Sportlern oder Pferden, beeinflusst werden.

Noch ein großer Unterschied zwischen einem Sportwetten Anbieter und einer online Spielbank besteht darin, dass Sport- und eSport-Veranstaltungen in der realen Welt wirklich geschehen. Fußball-, Basketball-, Handball-, Eishockey- sowie verschiedene eSports Events sind Wirklichkeit – das ist der Grund, wieso traditionelle sowie auch eSport Wetten den Kontakt zur Realität verlieren lassen.

Weitere Unterschiede zwischen Sport- und eSport-Wetten sowie Glücksspielen:

eSport Wettanbieter bestimmen keinen bestimmten Hausvorteil, die Internet-Portale haben einen festgelegten Hausvorteil.

Beste Wettanbieter bieten zwar eine Vielfalt an Optionen (Basiswetten, Spezialwetten und eine große Anzahl an Sportarten), die Vielfalt an Optionen auf Internet-Plattformen ist aber viel beeindruckender (Video Slots, klassische Tisch- und Kartenspiele, wie Poker, und auch weitere Glücksspielarten).

Die Gemeinsamkeiten zwischen Sport- und eSport-Wetten sowie Glücksspielen

Die Hauptgemeinsamkeit zwischen den beiden Formen der Freizeitgestaltung besteht darin, dass man dank online Sportwetten Deutschland mit Glück große Gewinne abräumen kann. Traditionelle Casino-Glücksspiele bieten auch die Möglichkeit, große Preise zu kassieren.

Noch eine große Gemeinsamkeit zwischen den beiden Formen der Unterhaltung liegt darin, dass online Sportwetten legal angeboten werden, wie wir oben bereits erwähnt haben. Dasselbe gilt auch für die Casino-Glücksspiele.

Weitere Gemeinsamkeiten zwischen Sport- und eSport-Wetten sowie Glücksspielen: