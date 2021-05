Der frühere Weltfußballer George Weah will als Staatspräsident Liberias den Fußball an afrikanischen Schulen stärken. Bei einem Treffen mit einer Delegation des Weltverbandes FIFA um Präsident Gianni Infantino wurde der 54-Jährige zum ersten Botschafter einer neu geschaffenen panafrikanischen Schulmeisterschaft ernannt.

George Weah wurde zum Botschafter ernannt

"Präsident Weah ist eine Ikone des Fußballs und inzwischen ein angesehener Staatsmann", sagte Infantino: "Seine herausragende Fußballkarriere ist eine Inspiration für junge Afrikaner, und wir begrüßen ihn an Bord dieser von der Afrikanischen Union unterstützten Initiative, die Fußballwettbewerbe auf nationaler Ebene in Schulen in ganz Afrika vorsieht."

Weah gilt als einer der besten afrikanischen Fußballer der Geschichte, seine größten Erfolge feierte er mit dem AC Mailand und Paris St. Germain. 1995 wurde der Stürmer als bis heute einziger Afrikaner zum Weltfußballer gewählt. Nach seiner aktiven Karriere wechselte er in die Politik, seit Januar 2018 ist er der 25. Präsident Liberias.

