Schiedsrichterinnen sind auch im italienischen Profi-Fußball auf dem Vormarsch. Als erste Unparteiische auf dem Apennin leitete Maria Marotta am Montag ein Spiel der Serie B. Die 37-Jährige aus der Region Kampanien pfiff beim Finale der Punktrunde die Begegnung zwischen Reggina und dem früheren Erstligisten Frosinone Calcio (0:4). Dabei hatte Marotta, die bislang in der dritten Liga zum Einsatz gekommen war, durch Assistentin Francesca Di Monte hatte Marotta, auch weibliche Verstärkung an der Seitenlinie.

Erste Schiedsrichterin in Italiens Serie B im Einsatz

Marottas Debüt im Unterhaus soll eine Entwicklung einleiten. "Wir hoffen, dass immer mehr Frauen als Schiedsrichter zum Einsatz kommen", sagte Serie-B-Präsident Mauro Balata.

SID