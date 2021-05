Weltfußballer Robert Lewandowski von Rekordmeister Bayern München hat sich erstmalig den "Goldenen Schuh" als treffsicherster Torschütze in den europäischen Ligen gesichert. Am Samstag hatte der polnische Nationalspieler beim 5:2 gegen den FC Augsburg seinen 41. Saisontreffer in der Bundesliga erzielt und damit den Rekord von Gerd Müller (40 Tore) aus der Spielzeit 1971/72 übertroffen.

Lewandowski gewinnt zum ersten Mal den "Goldenen Schuh"

Mit 82 Punkten belegt Lewandowski in Europa souverän Platz eins, dahinter folgen die Superstars Lionel Messi (FC Barcelona/60 Punkte) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/58) auf den Rängen zwei und drei. Der Frankfurter Andre Silva (56) belegt den vierten Platz vor Kylian Mbappe (Paris St. Germain) und Dortmunds Erling Haaland (je 54).

SID