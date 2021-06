Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen muss bei den beiden letzten Länderspielen vor der Sommerpause auch auf Sara Doorsoun verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, fehlt die Defensivspielerin von Vizemeister VfL Wolfsburg aufgrund einer Knochen- und Sehnenprellung am linken Fuß. Für die Partien gegen Frankreich in Straßburg (10. Juni) und gegen Chile in Offenbach (15. Juni) nominierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Maximiliane Rall (TSG Hoffenheim) nach.

Sara Doorsoun fällt für die anstehenden Länderspiele aus

Zuletzt hatte Lina Magull von Meister Bayern München verletzungsbedingt abgesagt. Neben Mittelfeldspielerin Dzsenifer Marozsan, die bereits bei ihrem Leihklub OL Reign in den USA weilt, fallen verletzt außerdem Alexandra Popp, Kathrin Hendrich, Lena Petermann sowie weiterhin Pauline Bremer und Giulia Gwinn aus.

SID