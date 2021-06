Der Fußball-Weltverband FIFA und das Reiseunternehmen TUI Cruises haben im Rechtsstreit um Free-TV-Rechte an WM-Spielen 2018 und Frauen-WM-Spielen 2019 einen Vergleich ausgehandelt. Das teilte die FIFA am Mittwoch mit.

Tui zeigte Free-TV-Spiele und bekommt Ärger von der FIFA

Die FIFA hatte geklagt, nachdem die Kreuzfahrtgesellschaft die von ARD und ZDF ausgestrahlten Live-Übertragungen von Spielen der Fußball-WM 2018 in Russland und der Frauen-WM 2019 in Frankreich auf ihren Schiffen in internationalen Gewässern empfangen und genutzt hatte. Einen Lizenzvertrag mit der von der FIFA beauftragten Rechteagentur hatte TUI Cruises hierfür nicht abgeschlossen.

SID