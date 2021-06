Zur Jahrtausendwende spielten Online Casinos in der Welt des Glücksspiels noch keine wirkliche Rolle, da das Angebot überschaubar und nicht ausgereift war. Inzwischen kann davon jedoch nicht mehr die Rede sein. Es gibt zahlreiche Online Casinos und viele davon sind sowohl in technischer Hinsicht als auch in puncto Aufmachung überzeugend. Zudem ist es mittlerweile so, dass einige Online Casinos nicht nur Slots und Tischspiele anbieten, sondern zusätzlich dazu Wetten auf unterschiedliche Sportarten ermöglichen. Wie zu erwarten, gehören Fußballwetten dazu und solche können Spieler über die offizielle Website von Rabona jederzeit abschließen. Doch was zeichnet das Online Casino eigentlich aus? Eine berechtigte Frage, die wir gerne klären würden. Eins vorweg: Allein die Option virtuelle Spielerkarten zu sammeln, ist für viele Spieler ein Anreiz, um sich mit besagter Spielstätte zu unterhalten.

Spieler haben nicht nur in puncto Sportwetten eine große Auswahl

Obwohl das hier vorgestellte Online Casino von vielen Spielern berechtigterweise mit Sportwetten assoziiert wird, haben Spieler auch abgesehen davon eine große Auswahl an verschiedenen Games. Neben Wetten auf reale Sportereignissen hat man die Möglichkeit, auf virtuelle Sportereignisse wie Pferderennen zu wetten. Zudem gibt es beispielsweise Slots von verschiedenen Spieleherstellern, darunter Microgaming, PlayNGo, Pragmatic, EGT und Spinomenal. Das ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs und auch wer Games von Gameart online spielen möchte, kann das über die virtuelle Spielstätte tun. Hinzukommen Tischspiele sowie Live Games für all diejenigen, welche sich mit Baccarat, Poker, Roulette und Co. unterhalten möchten. Live Games bieten sich insbesondere dann an, wenn man das Spielen im Online Casino bevorzugt, aber die Atmosphäre in den terrestrischen Spielstätten vermisst.

Sammeln von virtuellen Spielerkarten macht Sportwetten noch spannender

Es ist wahrlich kein Geheimnis, dass Sportwetten mit einer gehörigen Portion Adrenalin einhergehen können. Schließlich fiebert man nicht nur dem Ergebnis eines Spiels entgegen, da Interesse an dem Sport besteht, sondern man hofft auch darauf, dass das Wettergebnis am Ende passt. Beim genannten Online Casino gestaltet sich das Erlebnis noch spannender, da es möglich ist, durch Sportwetten Spielerkarten zu sammeln. Durch das Abschließen von Wetten erhalten Spieler sogenannte Rabona-Punkte, die sie wiederum gegen Spielerkarten eintauschen könnten. Sollte ein komplettes Startteam fertiggestellt worden sein, gibt es eine Echtgeldprämie. Bereits jetzt stehen einige Teams zur Verfügung und mit der Zeit werden voraussichtlich noch einige weitere hinzukommen. Außerdem gibt es einen Trophy Cup, der beim Erreichen von 180.000 Punkten gewonnen wird und eine weitere Prämie freischaltet.

Große Auswahl an Einzahlungsoptionen für mehr Flexibilität

Die meisten Online Casinos bieten nicht allzu viele Einzahlungsoptionen an, aber unser Beispiel ist definitiv eine Ausnahme. Neben klassischen Zahlungsmethoden wie Banküberweisung oder Kreditkarte können Spieler verschiedene Zahlungsanbieter nutzen, darunter Neteller, Skrill und ecoPayz. Sogar mit Kryptowährungen zu bezahlen, ist möglich. Dabei steht jedoch nicht nur der Bitcoin zur Verfügung, sondern auch weitere digitale Währungen wie Ethereum oder Litecoin können genutzt werden. Generell ist das Online Casino in Hinblick auf die Einzahlungs- und Auszahlungsoptionen eine der vielfältigsten Spielstätten überhaupt. Das wiederum resultiert in einer verhältnismäßig hohen Flexibilität.