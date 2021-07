Der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son (28) vom englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur wird nicht für Südkorea an den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) teilnehmen. Bei der Bekanntgabe des 18-köpfigen Olympia-Kaders von Trainer Hak-Bum Kim am Mittwoch fehlte der ehemalige Stürmer von Bayer Leverkusen und des Hamburger SV.

Heung-Min Son steht nicht in Südkoreas Olympia-Kader (Foto: SID)

Als ein möglicher Grund für die Nicht-Berücksichtigung wurde die terminliche Überschneidung mit dem Saisonstart der Premier League, die am 15. August unter anderem mit dem Duell von Tottenham gegen den englischen Meister Manchester City beginnt, angegeben. Das Thema Militärdienst habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt, so Kim.

Südkorea verlangt von allen wehrfähigen Männern, dass sie 18 Monate Militärdienst leisten müssen. Ausgenommen sind allerdings Olympiamedaillengewinner oder Goldmedaillengewinner bei den Asienspielen. Son hatte 2018 bei den Asienspielen in Indonesien Gold gewonnen.

SID