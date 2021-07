Die Mannschaft von Fußball-Drittligist MSV Duisburg ist nach drei positiven Coronafällen bis auf Weiteres unter Quarantäne gestellt worden. Dies gaben die Zebras am Freitag bekannt. Nach dem Ergebnis der nächsten PCR-Testreihe, die für Anfang kommender Woche erwartet wird, wird das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen entscheiden.

Positive Coronafälle im Team des MSV Duisburg (Foto: SID)

Der Ligastart des MSV ist für den 23. Juli gegen Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück geplant. Nicht teilnehmen kann der MSV am Samstag am Dreierturnier mit den Bundesligisten Borussia Dortmund und Erstliga-Rückkehrer VfL Bochum. Der BVB wird nun in Duisburg über 90 Minuten gegen den Ligarivalen Bochum antreten.

SID