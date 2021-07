Als Reaktion auf die drei Coronafälle in der südafrikanischen Fußball-Delegation hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) 21 weitere Mitglieder aus der Mannschaft und dem Stab als "enge Kontakte" ausgemacht und zunächst in eine aufgeweichte Form der Isolation geschickt. Südafrika soll am Donnerstag gegen Japan ins Fußballturnier einsteigen.

Südafrikas Fußballer mit Sorgen nach Coronafällen (Foto: SID)

Laut Pierre Ducrey, dem stellvertretenden IOC-Direktor für die am Freitag offiziell beginnenden Spiele in Tokio (bis 8. August), müssen enge Kontakte "separat trainieren", sie dürfen aber ihre Vorbereitung fortsetzen.

Sie dürfen auch an Wettbewerben teilnehmen, wenn sie "sechs Stunden vorher" negativ getestet wurden, fügte der britische Arzt Brian McCloskey, Leiter des Expertengremiums, hinzu.

Selbst wenn sie sich in der Inkubationsphase befänden, sei es "höchst unwahrscheinlich", dass ihre Viruslast in dieser Zeit bis zu dem Punkt steigt, an dem sie ansteckend sind, fügte McCloskey hinzu.

SID