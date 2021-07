Sky steigt in die TV-Übertragung des deutschen Frauenfußballs ein. Der Bezahlsender wird in der kommenden Saison ein Topspiel jeder Hauptrunde des DFB-Pokals und damit insgesamt sechs Begegnungen bis einschließlich des Finals in Köln live zeigen.

Pokalfinale der Frauen läuft bei Sky (Foto: SID)

"Mit der regelmäßigen Übertragung eines Top-Spiels pro Runde im DFB-Pokal der Frauen erhält dieser Wettbewerb durch Sky eine tolle Plattform", sagte der zuständige DFB-Abteilungsleiter Manuel Hartmann: "Damit machen wir einen weiteren Schritt hin zu mehr Sichtbarkeit schon vor dem Finale in Köln."

SID