Für die Frauenfußball-Europameisterschaft 2022 in England sind bereits über 140.000 Tickets verkauft worden. "Solche Zahlen ein Jahr vor Turnierbeginn hat es bei einer Frauen-Sportveranstaltung in Europa noch nie gegeben, und das ist erst der Anfang", sagte Nadine Keßler, UEFA-Bereichsleiterin Frauenfußball, zu den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen.

Der Ticketverkauf für die Frauen-EM läuft gut an (Foto: SID)

Das Turnier findet vom 6. bis 31. Juli 2022 in zehn englischen Stadien statt. Das Eröffnungsspiel steigt im Old Trafford von Manchester, für das Endspiel im Wembley-Stadion wurden laut UEFA bereits 55.000 Eintrittskarten abgesetzt. Insgesamt stehen über 700.000 Tickets für die 31 EM-Partien zur Verfügung, die Preise liegen zwischen fünf und 50 Pfund (umgerechnet 5,85/58,50 Euro).

SID