Gelungene Premiere für das neu gegründete Frauenteam von Borussia Dortmund: Vor 1300 Zuschauern feierten die BVB-Frauen im Stadion Rote Erde einen 3:1-Erfolg gegen 1860 München. "Ich halte es für enorm wichtig, dass wir als BVB – neben vielen anderen Dingen – auch den Frauenfußball fördern. Das ist ein berechtigtes gesellschaftliches Anliegen", sagte Präsident Reinhard Rauball, der das Spiel ebenso verfolgte wie der Technische Direktor Edin Terzic.

Gelungene Premiere für das neue BVB-Team der Frauen (Foto: SID)

Ann-Katrin Lau erzielte das historische erste Tor für die Dortmunderinnen. In der Meisterschaft gehen die BVB-Frauen ganz unten in der Kreisliga an den Start.

SID