Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann ist heiß auf seinen ersten Sieg beim Fußball-Rekordmeister - und vor allem auf den ersten Titel. "Das ist ein wichtiges Spiel, gegen einen Gegner der sehr gut in die Bundesliga gestartet ist. Wir versuchen natürlich, endlich zu gewinnen. Das Spiel hat eine Bedeutung, weil es um einen Titel geht", sagte Nagelsmann vor der Partie um den Supercup am Dienstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) bei Pokalsieger Borussia Dortmund.

Nagelsmann will mit Bayern den ersten Sieg einfahren (Foto: SID)

Das Gipfeltreffen beim BVB habe aber "nicht zwingend eine Aussagekraft, wie die Saison verlaufen wird. Es ist wieder interessant zu sehen, wie weit wir sind. Natürlich trauen wir uns zu zu gewinnen", betonte Nagelsmann.

Im Blickpunkt steht vor allem Dortmunds Torjäger Erling Haaland, der beim 5:2 gegen Frankfurt am Samstag geglänzt hatte. Gegen den Norweger gehe es "nur im Team", betonte der Bayern-Coach: "Es geht darum, nach Ballverlust schnell zu pressen, damit der Gegner nicht so leicht tief hinter die Kette spielen kann. Es wird Situationen geben, wo wir ihn nicht halten können, aber dann haben wir immer noch den besten Torhüter der Welt im Tor."

Überhaupt seien "die Tempoverschärfungen" beim BVB "herausragend gut", lobte Nagelsmann den Konkurrenten: "Das ist schwer zu verteidigen. Wir tun gut daran, den Gegner von den gefährlichen Bereichen wegzuhalten."

Im Gegensatz zu Dortmund verlief bei den Bayern der Auftakt durchwachsen. das 1:1 in Gladbach habe gezeigt, so Nagelsmann am Montag, "dass wir noch etwas zu tun haben. In der Spieleröffnung hatten wir zu viele Ballverluste". Aber es sei "normal, dass wir Zeit brauchen, um reinzukommen".

In Dortmund kehrt Corentin Tolisso wohl in den Kader zurück. Der Weltmeister habe nach Corona-Quarantäne "sehr gut trainiert", sagte Nagelsmann.

SID