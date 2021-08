Fußball-Bundesligist Union Berlin kann beim Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der neuen Conference League auch auf die Unterstützung der Fans am heimischen TV setzen. Der zur Mediengruppe RTL gehörende Spartensender Nitro überträgt das Play-off-Rückspiel gegen den finnischen Vertreter Kuopion PS am 26. August (19.45 Uhr).

Rückspiel von Union Berlin wird auf Nitro übertragen (Foto: SID)

Das Hinspiel findet am Donnerstag (18.00 Uhr) in Finnland statt, das Rückspiel wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Die Berliner hatten sich als Tabellensiebter der Fußball-Bundesliga in der Vorsaison überraschend für den Europacup qualifiziert.

SID