Rekorde können gebrochen werden oder scheinbar ewig halten: Während der Fußball-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller mit den meisten Toren (40 Treffer) in einer Saison kürzlich von Robert Lewandowski (41) übertroffen wurde, hält ein anderer Müller weiterhin eine beeindruckende Bestmarke: Dieter Müller gelangen am 17. August 1977 als Stürmer des 1. FC Köln und bislang einzigem Bundesligaspieler sechs Tore in einem Ligaspiel im Duell gegen Werder Bremen.

Sechs Tore in einem Spiel: Müller stolz auf Bestmarke (Foto: SID)

"Man ist schon ein bisschen stolz auf seinen Rekord. Das ist ganz klar", sagte Müller, der 1977 und 1978 Torschützenkönig in der Bundesliga wurde, im vergangenen Jahr der ARD-Sportschau: "Ich meine, es gibt nicht viele Rekorde in der Bundesliga, die so lange Bestand haben."

Traurig ist Müller nur, dass es keine Bewegtbilder von seinen "Rekordtoren" gibt, lediglich Fotos vom 7:2-Sieg seiner Kölner gegen den SV Werder seien noch vorhanden. "Das ist ja heute auch unvorstellbar. Das gebe es gar nicht mehr. Heute wird ja jede Szene zehnmal fotografiert und aufgenommen", sagte Müller, der zwölfmal für die deutsche Nationalmannschaft auflief.

In den letzten Jahren gab es zwar gleich zwei Spieler, die Müllers Rekord nahekamen, aber dennoch knapp scheiterten. Bayerns Robert Lewandowski (2015) und Luka Jovic im Trikot der Frankfurter Eintracht (2018) gelangen jeweils fünf Tore.

"Das ist alles Bestimmung. Wenn es so kommt, ist es halt so. Bei Typen wie Erling Haaland kann alles passieren. Er ist ja im positiven Sinne ein Wahnsinniger. Ich wäre natürlich froh, wenn mein Rekord bestehen bleibt", sagte Müller Anfang des Jahres der Offenbach Post.

Und tatsächlich scheint es mit Lewandowski und dem Dortmunder Haaland zwei vielversprechende Kandidaten in der Bundesliga zu geben, die den Rekord von Müller knacken könnten.

SID