Thomas Tuchel ist Europas Trainer des Jahres. Der 47-Jährige setzte sich nach dem Triumph in der Champions League mit dem FC Chelsea bei der Wahl gegen Roberto Mancini, der Italien zum EM-Titel geführt hatte, und Pep Guardiola vom englischen Meister Manchester City durch. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Istanbul bekannt.

Thomas Tuchel ist Europas Trainer des Jahres (Foto: SID)

Tuchel ist erst der dritte Deutsche nach Ottmar Hitzfeld (2001) und Hansi Flick (2020)der die Auszeichnung erhält.

SID