Die Meisterinnen von Bayern München haben am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga den nächsten Pflichtsieg eingefahren. Der Spitzenreiter gewann am Samstag beim SC Sand souverän 3:0 (2:0) und untermauerte nach dem 8:0 gegen Werder Bremen zum Auftakt seine gute Frühform.

Die Münchnerinnen holen den nächsten Pflichtsieg (Foto: SID)

Linda Dallmann (20.) und Hanna Glas (37.) legten in der ersten Halbzeit den Grundstein, Lea Schüller (55.) erhöhte nach der Pause. Später am Sonntag (16.00 Uhr/MagentaSport) hat auch Pokalsieger VfL Wolfsburg in Bremen seinen zweiten Saisonsieg im Visier.

Am Vorabend hatte Ex-Meister Turbine Potsdam den Spieltag mit einem 5:0 (3:0) gegen Aufsteiger Carl Zeiss Jena eröffnet.

SID