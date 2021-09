Mit einem Vier-Länder-Turnier in England starten die deutschen Fußballfrauen ins EM-Jahr 2022. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird vom 14. bis 24. Februar unter anderem auf EM-Gastgeber England und Spanien treffen. Der vierte Teilnehmer sowie weitere Details zu dem Turnierformat und den Spielorten sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

2022: DFB-Frauen spielen in England (Foto: SID)

"Dieses Turnier ist eine gute Möglichkeit, uns zum einen mit europäischen Spitzenteams zu messen und damit zum Start ins EM-Jahr echte Härtetests zu absolvieren", sagte Voss-Tecklenburg: "Zum anderen freuen wir uns, im Land des EM-Gastgebers erste Eindrücke zu erleben und die Atmosphäre dort aufzunehmen."

Die Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich aktuell in Dresden auf die WM-Qualifikation vor. Am Samstag (16.05 Uhr/ARD) trifft das Team in Cottbus auf Bulgarien, und am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) ist in Chemnitz Serbien der Gegner.

SID