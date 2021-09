Fußball-Vizemeister VfL Wolfsburg muss mehrere Wochen auf Abwehrspielerin Sara Doorsoun verzichten. In der Vorbereitung des Nationalteams für die WM-Qualifikation hat die 29-Jährige eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten, wie der VfL am Freitag mitteilte. Doorsoun war wegen der Blessur bereits am Mittwoch von der DFB-Auswahl abgereist.

Doorsoun fällt wochenlang aus (Foto: SID)

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte für die Partien am Samstag (ab 16.05 Uhr/ARD) in Cottbus gegen Bulgarien und am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in Chemnitz gegen Serbien Doorsouns Klubkollegin Pia-Sophie Wolter und Fabienne Dongus von der TSG Hoffenheim nachnominiert.

SID