Parallel zur Männer-Bundesliga haben 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den erfolgreichen Start der deutschen Fußballerinnen in die WM-Qualifikation am Samstag in der ARD verfolgt. Das 7:0 (3:0) gegen Bulgarien in Cottbus bescherte dem öffentlich-rechtlichen Sender bei der Live-Übertragung ab 16.00 Uhr damit einen Marktanteil von 9,9 Prozent.

ARD: Über eine Millionen Menschen schauten DFB-Frauen zu (Foto: SID)

Am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) trifft die DFB-Auswahl in Chemnitz im nächsten Qualifikationsspiel für die WM 2023 in Australien und Neuseeland auf Serbien.

SID