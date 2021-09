Die beim WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Serbien (5:1) wegen gesundheitlicher Probleme ausgewechselte Schiedsrichter-Assistentin Helen Edwards hat am späten Dienstagabend nach diversen Untersuchungen das Krankenhaus in Chemnitz wieder verlassen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, kann die Engländerin am Mittwoch die Heimreise antreten.

Linienrichterin aus Krankenhaus entlassen (Foto: SID)

Edwards hatte nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit über Unwohlsein geklagt und war nach der medizinischen Erstversorgung im Stadion in eine Klinik gebracht worden. Die vierte Offizielle Helen Conley übernahm nach einer fünfminütigen Spielunterbrechung Edwards Job an der Seitenlinie.

SID