Nationalspielerin Laura Freigang hat sich langfristig an den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gebunden. Wie der Verein mitteilte, verlängerte die Angreiferin ihren Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2025. Die 23-Jährige absolvierte bislang sieben Länderspiele, in der vergangenen Spielzeit kam sie in der Torjägerliste der Bundesliga mit 17 Treffern auf Rang zwei.

Freigang bleibt der Eintracht bis 2025 erhalten (Foto: SID)

Freigang war nach Stationen beim FSV Oppenheim, Holstein Kiel und dem TSV Schott Mainz zur Saison 2018/19 an den Main gewechselt und entwickelte sich dort schnell zur Leistungsträgerin.

SID