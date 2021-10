Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen belegen nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg beim SC Freiburg am sechsten Spieltag der Frauen-Bundesliga den zweiten Tabellenplatz. Mit 15 Punkten sind die Rheinländerinnen zählergleich mit Tabellenführer und Titelverteidiger Bayern München. Der FC Bayern tritt am Sonntag (16.00 Uhr) bei Eintracht Frankfurt an.

Die Leverkuserinnen erobern den zweiten Platz (Foto: SID)

Die Schweizerin Irina-Camelia Pando (34.) und Verena Wieder (83.) trafen für Bayer. Juliane Wirtz (90.+1), Schwester von Bayer-Nationalspieler Florian Wirtz, sorgte per Eigentor für den Endstand.

SID