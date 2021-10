Der australische Profifußballer Josh Cavallo hat sich in einem Video in den sozialen Medien als homosexuell geoutet. Der 21-Jährige hat sich damit zum aktuell einzigen offen schwulen Fußballprofi der Welt gemacht. "Hallo an alle. Hier ist Josh Cavallo von Adelaide United. Ich sitze hier zuhause und habe etwas persönliches, dass ich euch allen mitteilen möchte: Ich bin Fußballer, und ich bin schwul", startete er sein emotionales Video.

"Als ich aufwuchs, spürte ich immer das Bedürfnis, mich zu verstecken, weil ich mich geschämt habe", betont Cavallo. Damit er seinen Traum, Profifußballer zu werden, realisieren konnte, habe er ein "Doppelleben" geführt. "Alles was ich will, ist Fußball spielen und gleichbehandelt zu werden", stellt der 21-Jährige klar.

Nach seinem Coming-out habe er eine "unglaubliche Unterstützung" von seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team erfahren. "Es ist okay, schwul zu sein und Fußball zu spielen", hält Cavallo fest.

von Ligaportal, Foto: SID