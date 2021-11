Die Fußballerinnen von Meister Bayern München haben am siebten Spieltag der Bundesliga wieder die Tabellenführung übernommen. Der FC Bayern setzte sich bei der SGS Essen mit 2:1 (1:1) durch und löste den VfL Wolfsburg an der Spitze ab. Die Niedersächsinnen hatten am Freitag nach Rückstand 3:2 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen.

Bayern München steht wieder an der Tabellenspitze (Foto: SID)

Für die Münchnerinnen waren Klara Bühl (7.) und die Serbin Jovana Damjanovic (51.) erfolgreich. Maike Berentzen (14.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Der FC Bayern hat auf Rang eins 18 Zähler auf dem Konto, dahinter folgt Wolfsburg mit 16 Punkten.

SID