Fußball-Drittligist Wehen Wiesbaden hat Markus Kauczinski als neuen Trainer geholt. Der 51-Jährige, der Ende April bei Dynamo Dresden entlassen worden war, erhält beim Tabellensiebten einen Vertrag bis 2023. Das gab der Klub am Montag bekannt. Kauczinski beerbt Rüdiger Rehm (42), der langjährige Coach der Hessen hatte vor zwei Wochen gehen müssen.

Markus Kauczinski ist neuer Trainer bei Wehen Wiesbaden (Foto: SID)

"Markus Kauczinski ist ein sehr souveräner Trainer, der viel Erfahrung aus der 3. Liga und der 2. Bundesliga mitbringt", sagte Geschäftsführer Nico Schäfer. Der SVWW sei "davon überzeugt, dass er die Mannschaft weiterentwickeln und stabilisieren wird, um in der Liga oben mitzuspielen".

Am Dienstag wird Kauczinski, der vor seinem Engagement in Dresden beim Karlsruher SC, dem FC Ingolstadt und dem FC St. Pauli gearbeitet hat, die erste Trainingseinheit leiten. Seine Premiere in der 3. Liga gibt der neue Trainer am 20. November beim 1. FC Kaiserslautern.

SID