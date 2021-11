Die wechselvolle Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland ist Thema der neuen Online-Ausstellung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. "Der Frauenfußball in Deutschland hat in den vergangenen 50 Jahren einen rasanten Aufstieg genommen. Viele Errungenschaften gehen auf die Pionierleistungen von Fußballerinnen zurück, die sich zuvor über Jahrzehnte gegen Verbote und Verunglimpfungen gewehrt haben", sagte Museumsdirektor Manuel Neukirchner.

Fußballmuseum mit Online-Ausstellung zum Frauenfußball (Foto: SID)

Das Thema seit Gründung erster weiblicher Teams in den 1920er-Jahren wird unter dem Titel "Frauen. Fußball. Geschichte" aufbereitet. Neukirchner: "In unserer Online-Ausstellung stellen wir gleichermaßen die Brüche und Meilensteine dieser Entwicklung heraus, die mit der Ausrichtung der Weltmeisterschaft vor zehn Jahren in Deutschland ihren vorläufigen Höhepunkt hatte."

Der Frauenfußball in Deutschland war stets begleitet von markanten Einschnitten, so zum Beispiel dem Verbot durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Jahr 1955, dessen Aufhebung 1970 und den ersten großen Erfolgen der Frauen-Nationalmannschaft ab 1989.

Der Zugang zur Online-Ausstellung erfolgt über die Museumswebsite fussballmuseum.de. Zu hören sind unter anderem auch Auszüge eines Interviews mit Lotte Specht, die 1930 mit dem 1. DDFC Frankfurt den ersten Frauenfußballverein in Deutschland gründete.

SID