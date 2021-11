Fußball-Bundesligist Union Berlin hat seine Chance auf die Zwischenrunde der Conference League gewahrt. Das Team von Trainer Urs Fischer gewann sein Auswärtsspiel bei Maccabi Haifa mit 1:0 (0:0) und verhinderte mit Mühe das vorzeitige Aus in der Gruppenphase. Das Siegtor für lange Zeit enttäuschende Unioner erzielte Verteidiger Julian Ryerson in der 66. Minute nach feiner Vorarbeit des eingewechselten Sheraldo Becker.

Julian Ryerson erzielte den Siegtreffer (Foto: SID)

Im letzten Vorrundenspiel in zwei Wochen zu Hause gegen Slavia Prag können die Eisernen die Tschechen noch vom zweiten Tabellenplatz verdrängen. Dafür bedarf es aber einer besseren Leistung als im Sammy Ofer Stadium von Haifa, in dem Union zu keiner Zeit an die starke Vorstellung vom Derbysieg fünf Tage zuvor gegen Hertha BSC (2:0) anknüpfen konnte.

SID