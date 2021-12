Die Fußballerinnen des deutschen Meisters Bayern München haben zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga erobert. Am 10. Spieltag feierten die Titelverteidigerinnen einen 7:1 (5:0)-Kantersieg gegen Bayer Leverkusen. Es war die vierte Pleite in Folge für den Werksklub.

Lea Schüller trifft doppelt gegen Bayer Leverkusen (Foto: SID)

Die Bayern-Spielerinnen haben jetzt 24 Zähler auf dem Konto. Allerdings kann DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg (22 Punkte) am Sonntag zu Hause gegen Carl Zeiss Jena (13.00 Uhr/MagentaSport) wieder vorbeiziehen.

Lea Schüller (13./29.), Maximiliane Rall (24./64.), Linda Dallmann (5.), Giulia Gwinn (26.) und Viviane Asseyi (62.) trafen für den FC Bayern. Das Ehrentor erzielte Amira Arfaoui (75.).

SID