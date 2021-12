Vor dem "Endspiel" in der Gruppenphase der Conference League träumt Abwehrchef Robin Knoche schon von Champions-League-Abenden mit Union Berlin. "Da willst du als Spieler nochmal hin, das ist dein Ziel. Es wäre natürlich schön, wenn das im Laufe meiner Karriere nochmal klappen würde", sagte der 29-Jährige bei einer Medienrunde am Montag. Bei seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg hatte Knoche bereits Erfahrungen in der Königsklasse gesammelt.

Knoche will mit Union Berlin in die Champions League (Foto: SID)

Nach dem überzeugenden 2:1-Heimsieg gegen Vizemeister RB Leipzig liegt Union nur zwei Punkte hinter einem Champions-League-Rang zurück. Am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL Nitro) können die Eisernen den größten internationalen Erfolg ihrer Vereinsgeschichte mit dem Einzug in die Zwischenrunde der Conference League perfekt machen. Dafür braucht das Team von Trainer Urs Fischer im Berliner Olympiastadion vor 5000 zugelassenen Fans einen Sieg gegen den tschechischen Meister Slavia Prag.

"Klar, das ist ein Endspiel, das wissen wir auch. Das haben wir uns erarbeitet", sagte Knoche: "Das wollen wir natürlich mit aller Macht gewinnen." Gegen den aktuellen Tabellenführer in Tschechien gehen die Köpenicker zwar als leichter Außenseiter ins Rennen, "aber ich glaube nicht, dass wir chancenlos sind", meinte Knoche, "wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann sehe ich gute Chancen".

SID