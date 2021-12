Ja, es ist wahr: Der Kampfgeist und die Entscheidungsfreudigkeit, die einen Top-Fußballer ausmachen, lassen sich direkt in ein Karten-Ass verwandeln. Diese fünf Fußballer haben sowohl auf dem Spielfeld als auch am Pokertisch viel gewonnen.

Gerard Pique

Als ob es nicht schon genug wäre, für den FC Barcelona zu spielen und jede Vereins- und internationale Trophäe zu gewinnen, ist Pique auch noch bei der European Poker Tour dabei. Im Jahr 2019 kassierte er satte 391.772 $, nur weil er bei einem Turnier Zweiter wurde (sein damaliger Teamkollege Arturo Vidal schaffte es ebenfalls an den Finaltisch). Insgesamt hat Pique in seiner Karriere $668.155 gewonnen - nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass er auch noch einen Job als einer der besten Verteidiger der Welt hat.

Ronaldo

Der zweifache brasilianische Ballon d'Or-Gewinner liebt Poker inzwischen mehr als große goldene Bälle. 2015 schwänzte er die Ballon d'Or-Verleihung, um an einem Pokerturnier auf den Bahamas teilzunehmen. Es hat sich gelohnt, zumal Original Ronaldo am Ende rund 42.000 Dollar kassierte (er gehörte zu den besten 4 % eines Elitefeldes), während sein Namensvetter Cristiano den Ballon d'Or in Empfang nahm. Ein großer Tag für die Familie Ronaldo.

Teddy Sheringham

Der ehemalige Stürmer von Manchester United und Tottenham war schon immer eher für sein schnelles Denken als für seine schnellen Füße bekannt - und diese Fähigkeit hat er seit seinem Rücktritt auch in die Pokerszene mitgenommen. Teddy ist ein echter Pokerprofi und hat in seiner Karriere mehr als 300.000 Dollar gewonnen. Im Jahr 2016 belegte er den 14. Platz beim World Series of Poker Main Event und verdiente 60.000 $. Nehmen wir an, sein Lieblingsblatt ist ein Dreierpack (Asse).

Neymar

Der 28-jährige PSG-Star, der 200 Millionen Pfund verdient, hatte noch keine Zeit, große Gewinne zu erzielen (es sind nur 18.000 €, weniger als er an einem Tag verdient) - aber er wurde Sechster bei der Brazilian Series of Poker 2018. Doch Neymar ist ein begeisterter Online-Spieler! Im Jahr 2018 spielte er Poker mit hohen Einsätzen, während er sich von einer Fußoperation erholte, und zwar unter dem schlauen Benutzernamen "neymar-jr". Am Ende belegte er den 474. Platz von über 5.000 Teilnehmern und gewann 559 $. Ab auf den Tisch damit.

Tony Cascarino

Der Star aus der Republik Irland war nie der geschickteste Stürmer, aber Big Cas ist im Grunde der Messi unter den Spitzenfußballern, die zu Pokerspielern wurden. Er hat mehr als eine halbe Million Dollar in der Pokerszene gewonnen. Seinen größten Sieg feierte er 2009 beim Grosvenor UK Poker Tour Grand Final, als er den ersten Platz belegte und den Hauptpreis in Höhe von 168.800 £ (200.000 $) gewann. Achten Sie auf den Einsatz der Ellbogen am Tisch, großer Mann.

