Bei Verteidiger Nicolas Otamendi vom portugiesischen Fußball-Klub Benfica Lissabon ist am Montag eingebrochen worden. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Die lokale Presse sprach bereits von einer internationalen Bande, die in der Fußballwelt wütet.

Nicolas Otamendi wurde Opfer eines Einbruchs (Foto: SID)

"Nicolas Otamendi wurde Opfer eines Einbruchs in seine Wohnung", hieß es in der Mitteilung von Benfica. Dem Spieler und seiner Familie gehe es trotz des Vorfalls gut.

Laut der Tageszeitung Correio da Manha wurde der 33-Jährige von fünf vermummten Menschen angegriffen, die ihn mit einem Gürtel festbanden. Der Vorfall ereignete sich in einer Villa, die dem Argentinier südlich der portugiesischen Hauptstadt gehört.

Benfica bestätigte, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Laut Correio da Manha hätten die Angreifer "Uhren, Schmuck und rund 300.000 Euro" entwendet. Wie die Zeitung berichtet, bestehe der Verdacht, dass eine internationale Bande dahinter steckt, die in den letzten Jahren bereits mehrere Spieler der Fußballszene ausgeraubt habe.

