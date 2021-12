Die TSG Hoffenheim ist am letzten Spieltag vor der Winterpause vorerst an die Tabellenspitze der Frauenfußball-Bundesliga geklettert. Drei Tage nach dem Aus in der Champions League setzte sich das Team von Trainer Gabor Gallai beim SC Freiburg 3:1 (1:0) durch und übersprang mit 27 Punkten aus zwölf Spielen zunächst das Topduo VfL Wolfsburg (26) und Bayern München (25).

Hoffenheim steht zunächst auf Platz eins (Foto: SID)

Der DFB-Pokalsieger Wolfsburg ist am Sonntag bei Turbine Potsdam gefordert. Meister München tritt parallel bei Werder Bremen an (beide 16.00 Uhr/MagentaSport).

Beim badischen Duell unterlief Freiburgs Greta Stegemann (9.) ein Eigentor, Tine De Caigny (66.) und Gia Corley (90.+2) erhöhten im Dreisamstadion für die TSG. Rebecca Knaak (90., Foulelfmeter) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für den SC (14), der nun Achter ist.

SID