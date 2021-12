Ein ehemaliger Trainer der gabunischen U17-Fußballnationalmannschaft, der junge Spieler vergewaltigt und sexuell missbraucht haben soll, ist am Montag verhaftet und wegen Pädophilie angeklagt worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach befinde sich Patrick Assoumou Eyi in Polizeigewahrsam, bereits am Freitag war er vom gabunischen Fußball-Verband suspendiert worden.

Missbrauchsskandal im gabunischen Fußball (Foto: SID)

Gabuns Präsident Ali Bongo Ondimba hatte den Fall als "sehr ernst und inakzeptabel" bezeichnet, als die Vorwürfe in der letzten Woche bekannt wurden. Zuerst hatte die britische Zeitung The Guardian über die Vorwürfe berichtet.

Mutmaßliche Opfer hatten behauptet, Eyi habe bis 2017 mehrere Jungen während seiner Zeit als Cheftrainer der U17-Nationalmannschaft missbraucht. Dies soll ebenfalls der Fall gewesen sein, als er zuletzt technischer Direktor der höchsten gabunischen Fußball-Liga war.

SID