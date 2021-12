Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss zukünftig ohne das derzeit prominenteste Gesicht in seiner Führung auskommen. Der frühere Weltschiedsrichter Markus Merk tritt mit sofortiger Wirkung von seinen beiden Ehrenämtern zurück. Das berichtet die Rheinpfalz am Dienstag. Eine Bestätigung des viermaligen Meisters steht noch aus.

Markus Merk zieht sich aus seinem Amt zurück (Foto: SID)

Der 59 Jahre alte Merk fungierte zuletzt als Vorsitzender des Beirats der "Management GmbH Profifußball" und als stellvertretender Aufsichtsratsboss des Vereins. Merk sieht nach zwei Jahren in den Ämtern die ausgerufenen Ziele der wirtschaftlichen sowie sportlichen Sanierung und Stabilisierung offenbar als erreicht an.

Tatsächlich haben sich die Pfälzer in der Amtszeit Merks aus ihrer existenzbedrohenden Lage befreit und zu großen Teilen entschuldet. Auch sportlich haben die Roten Teufel einen Schritt nach vorne gemacht. Der Aufstieg in die 2. Liga ist in greifbarer Nähe.

In den vergangenen Monaten war Ex-Profi Thomas Hengen in seiner Rolle als Geschäftsführer immer mehr in den Vordergrund gerückt. Merk hatte zuletzt mit seiner Ehefrau Sabine die Stiftung „beMERKenswert bewegend“ ins Leben gerufen - eine Treuhandstiftung der Sepp-Herberger-Stiftung.

SID