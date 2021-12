Der gemeinnützige Verein Deutscher Fußball Botschafter verstärkt seinen Beirat mit Monika Staab und Sylvia Walker. Das Duo wird pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum des Vereins im neuen Jahr das Gremium erweitern.

Monika Staab ist eine von zwei Neuen Beirats-Mitgliedern (Foto: SID)

"Ich freue mich sehr über die Verstärkung. Beide sind echte Power-Frauen, die ich auch persönlich seit vielen Jahren kenne und schätze", sagte Vereins-Präsident Roland Bischof.

Staab, Deutsche Fußball Botschafterin von 2014, ist eine echte Pionierin des Mädchen- und Frauenfußballs. Sie ist inzwischen in über 80 Ländern aktiv gewesen und steht derzeit in Saudi-Arabien unter Vertrag. In Walker kommt zudem ein Medienprofi mit an Bord. Die langjährige Sky-Moderatorin genießt aufgrund ihrer Fußballkompetenz hohes Ansehen.

Der bisherige Beirat setzt sich zusammen aus Johannes Ebert (Generalsekretär des Goethe Instituts), Dietmar Hopp (Mitbegründer SAP), Urs Meier (ehemaliger FIFA-Schiedsrichter), Katrin Müller-Hohenstein (Sportmoderatorin), Karl-Heinz Rummenigge (Ex-Vorstands-Chef von Bayern München) und dem Vorsitzenden Norbert Taubken (Scholz & Friends Reputation).

SID