Schaut man sich einen solchen Film an, wird man von den großartigen Erfolgsgeschichten der großen Fußballstars inspiriert und glaubt an sich selbst. Das ist eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass der Erfolg auf dem Setzen von Zielen und harter Arbeit beruht. Außerdem ist ein einfach ein spaßiges Hobby - wie Musik hören, kochen, oder auf darts wetten. Unsere Liste wird allerdings besonders gut bei denen Zuschauern ankommen, die sich selbst für Fußball brennen. Werfen wir einen Blick auf fünf großartige Filme über Fußball.

„A Shot at Glory“ (2000)

Die Geschichte handelt von einem schottischen Fußballclubmanager, der eine Menge Ärger durchmachen muss. Er steht plötzlich unter großem Druck, sowohl beruflich als auch privat. Gleichzeitig muss er eine gemeinsame Basis mit dem neuen Teambesitzer finden. Doch der Held hat keine Zeit, über all die Probleme nachzudenken, denn seine Jungs haben jetzt eine ernste Aufgabe: den nationalen Pokal zu gewinnen.

„Das Wunder von Bern“ (2003)

Als Wunder von Bern wird der Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft 1954 bezeichnet. Der Film des deutschen Regisseurs Sönke Wortmann ist diesem Ereignis gewidmet. Dem Film liegt eine motivierende Geschichte von Fußballprofi Helmut Rahn und dem elfjährigen Matthias zugrunde. Die Schicksale und Leben der Nachkriegszeit werden vor dem Hintergrund des wichtigsten Fußballwettbewerbs miteinander verwoben.

„Maradona by Kusturica“ (2008)

Emir Kusturicas Festivalfilm über einen der legendärsten Fußballer aller Zeiten. Im Mittelpunkt des Films stehen die Höhepunkte im Leben des argentinischen Nationalstürmers Diego Maradona. Die Biografie umfasst sieben wichtige Stationen im Leben des Spielers (einschließlich der Geschichte der berühmten "Hand Gottes"), die in nicht chronologischer Reihenfolge dargestellt werden.

„The Damned United“ (2009)

Zu den besten Filmen über Fußballer gehört die Geschichte des Stürmers Brian Clough, der wegen einer schweren Verletzung seine Spielerkarriere beenden muss, bevor er 30 wird. Er wird Trainer eines unauffälligen Vereins in Derby County. Fußball war schon immer Brians große Leidenschaft - und er beweist es erneut, indem er seine Mannschaft zum Meistertitel führt. Der Erfolg des Trainers gibt seiner Karriere einen großen Schub - er erhält das Angebot, den "Star"-Club zu leiten.

„Pelé: Geburt einer Legende“ (2016)

Ein biografisches Drama über das Leben des legendären Pelé ist der beste Einstieg in die Liste der besten Sportfilme, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Im Mittelpunkt des Films stehen die Hindernisse, die der Sportler überwinden musste, bevor er Anerkennung fand. Sie umfasst seine Kindheit bis zu seiner Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Schweden im Alter von 17 Jahren.

Der Slogan des Films lautet: "Der Junge, der nichts hatte, hat die Welt verändert". Dem Regisseur des Films ist es gelungen zu zeigen, dass hinter dem Erfolg immer harte Arbeit, eiserner Wille und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stehen.