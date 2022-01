Ex-LASK-Chefcoach und -Sportdirektor Dominik Thalhammer eilt mit seinem neuen Klub Cercle Brügge in der belgischen Jupiler Pro League von Sieg zu Sieg, hat mit dem Vorjahres-16. bereits zehn Ränge gut gemacht und feierte im achten Spiel seinen siebten Dreier. Mittwochabend gewann das Thalhammer-Team am 24. Spieltag mit 2:0 beim Renommierklub RSC Anderlecht.

Die Tore für Cercle Brügge erzielten Rabbi Matondo (68.) und Franck Kanoute (87.). Die bisher einzige Meisterschafts-Niederlage setzte es für den 51-jährigen Wiener mit seinem neuen Klub im Dezember beim Auswärts-2:3 gegen Spitzenreiter Union Saint-Gilloise.

Am 28. November übernahm Dominik Thalhammer, nachdem der Familienvater am 13. September und einen Tag nach der Heimniederlage gegen Austria Wien (0:2 in Raiffeisen Arena Pasching) beim LASK entlassen wurde, die Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging, im deutschsprachigen Raum allgemein bekannt als Cercle Brügge.

Und zwar auf dem vorletzten Rang 17. Dank dem siebten Sieg im achten Match kletterte Cercle, zu dessen Partnervereinen der ruhmreiche AS Monaco aus Frankreich zählt, mittlerweile auf Rang 7 und damit einen Playoff-Platz.

