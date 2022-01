1860 München hat in der 3. Fußball-Liga den vierten Sieg in Folge geholt. Die Sechziger gewannen bei Viktoria Köln mit 1:0 (1:0). Marcel Bär (39.) traf zum Tor des Tages für die Löwen, die mit 35 Punkten den achten Tabellenplatz belegen.

Siegesserie: 1860 München holt den vierten Sieg in Folge (Foto: SID)

Die Viktoria ist mit 28 Zählern Dreizehnter. In der 87. Minute flog Kölns Niklas May per Gelb-Roter Karte vom Platz.

SID