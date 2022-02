In Sachsen dürfen ab dem 6. Februar wieder deutlich mehr Zuschauer in die Stadien und Hallen der Profiligen. Der Freistaat erlaubt in seiner neuen Notfall-Verordnung zur Corona-Pandemie eine Auslastung der Kapazitäten von 25 Prozent. Bei geringen Kapazitäten von bis zu 2000 Plätzen sind sogar 50 Prozent möglich.

RB Leipzig darf mehr Zuschauer begrüßen (Foto: SID)

Das gab die Landesregierung nach ihrer Kabinettssitzung am Dienstag bekannt. Zuletzt lag die Obergrenze bei 1000 Zuschauern.

SID