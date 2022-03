Damian van der Vaart, Sohn des ehemaligen Kapitäns des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV, Rafael van der Vaart, wurde erstmals in die niederländische U16 berufen. Der 15 Jahre alte Mittelfeldspieler spielt in der Jugend des dänischen Klubs Esbjerg fB.

Damian van der Vaart vor Debüt in U16 (Foto: SID)

Vor Kurzem gab van der Vaart junior sogar in einem Testspiel seinen Einstand in der ersten Mannschaft. Sein Vater Rafael, 109-maliger Nationalspieler der Elftal, hatte seine aktive Karriere in Esbjerg fB beendet und ist seitdem Assistenztrainer der ersten Mannschaft.

Damian van der Vaart lebt in Esbjerg im Haushalt seines Vaters und dessen Lebensgefährtin, der niederländischen Handball-Nationalspielerin Estavana Polman.

SID