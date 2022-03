Fußballteams aus Belarus müssen ihre Heimspiele vorerst außerhalb des Landes und dazu ohne Zuschauer austragen. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag nach einem Treffen ihres Exekutivkomitees bekannt. Die Entscheidung betrifft Nationalmannschaften und Klubs.

UEFA sanktioniert Belarus (Foto: SID)

Das UEFA-Exekutivkomitee werde "bei Bedarf regelmäßig weitere außerordentliche Sitzungen einberufen", hieß es in der Mitteilung. Es werde dann darum gehen, "die sich entwickelnde Rechts- und Sachlage neu zu bewerten und gegebenenfalls weitere Entscheidungen zu treffen".

Die Sanktionen wurden als Reaktion auf die belarussische Beteiligung am Angriffskrieg Russlands in der Ukraine getroffen. Der Weltverband FIFA und die UEFA hatten am Montag russische Mannschaften bis auf Weiteres von ihren Wettbewerben ausgeschlossen.

SID