Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat sich über seine Suspendierung bei Fenerbahce Istanbul verwundert gezeigt. "Ich wusste nichts von dieser Entscheidung. Ich war an meinen freien Tagen in Deutschland, auf dem Rückweg rief ich wegen der Trainingszeit an. Da hieß es, ich müsse nicht kommen", sagte der Rio-Weltmeister beim türkischen Youtube-Kanal PlaySpor.

Mesut Özil wurde kurzfristig aussortiert (Foto: SID)

Der türkische Traditionsklub hatte Özil am Donnerstag suspendiert, ohne Gründe für die Entscheidung zu nennen. Auch der türkische Nationalspieler Ozan Tufan gehört vorerst nicht mehr zur Mannschaft des Tabellendritten.

Zuletzt hatte Fenerbahce Spekulationen zurückgewiesen, dass Özil wegen nicht gezahlter Gehälter nicht habe spielen wollen. Entsprechende Meldungen hätten "nichts mit der Wahrheit zu tun", so der Klub. Özils Vertrag bei dem Klub läuft noch bis 2024.

SID